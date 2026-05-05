Paolo Berizzi presenta “Il libro segreto di Casapound”

Venerdì 15 Maggio, alle 20.45, la Camera del Lavoro di Lecco ospiterà l’autore Paolo Berizzi che, in dialogo con Gianluca Morassi, presenterà il suo lavoro Il libro segreto di Casapound.

Il Libro Segreto di Casapound racconta dall’interno l’organizzazione neofascista italiana più rilevante degli ultimi vent’anni, attraverso la testimonianza diretta di un ex militante di primo livello. Si tratta di un’inchiesta che denuncia i rischi concreti del neofascismo per la democrazia, svelando strutture organizzative, finanziamenti e legami politici che potrebbero comportare lo scioglimento dell’organizzazione per legge.

Paolo Berizzi (Bergamo, 1972) è un giornalista e saggista italiano, inviato speciale del quotidiano la Repubblica dal 2000. Laureato in filosofia, è noto per le sue inchieste sul neofascismo, il neonazismo e la destra radicale in Italia, che gli hanno valso la tutela nel 2017 e dal 2019