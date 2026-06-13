Paolo Borrometi presenta il suo libro “Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana”

È previsto per Sabato 20 Giugno, alle 18.00, l’incontro pubblico con il giornalista d’inchiesta e scrittore antimafia Paolo Borrometi, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera nell’ambito della rassegna Stili di Vita – SRI per una Società a Responsabilità Illimitata. L’ingresso è libero.

L’appuntamento prevede la presentazione del volume Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana, edito da Solferino, un lavoro che ricostruisce con rigore e chiarezza i meccanismi di manipolazione, delegittimazione e depistaggio che hanno inciso profondamente sulla storia repubblicana.

Dialogherà con l’autore la giornalista Antonella Crippa.