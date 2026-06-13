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Paolo Borrometi presenta il suo libro “Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana”

È previsto per Sabato 20 Giugno, alle 18.00, l’incontro pubblico con il giornalista d’inchiesta e scrittore antimafia Paolo Borrometi, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera nell’ambito della rassegna Stili di Vita – SRI per una Società a Responsabilità Illimitata. L’ingresso è libero.
L’appuntamento prevede la presentazione del volume Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana, edito da Solferino, un lavoro che ricostruisce con rigore e chiarezza i meccanismi di manipolazione, delegittimazione e depistaggio che hanno inciso profondamente sulla storia repubblicana.
Dialogherà con l’autore la giornalista Antonella Crippa.
Borrometi, giornalista d’inchiesta tra i più esposti nella lotta alla criminalità organizzata, ha fondato nel 2013 la testata investigativa LaSpia.it, è stato condirettore dell’AGI, presiede dal 2017 l’associazione Articolo 21 e dal 2025 la Scuola “Piersanti Mattarella”. Per il suo lavoro di denuncia delle mafie nel siracusano e nel ragusano vive sotto scorta dal 2014.
Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo con prodotti di Libera Terra, offerto dall’Amministrazione Comunale e realizzato a cura della Cooperativa Sociale Il Grigio.
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