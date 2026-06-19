Paolo Borrometi presenta “Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana”

La Città di Valmadrera, il Coordinamento provinciale di Libera Lecco e Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione presentano l’incontro pubblico con il giornalista d’inchiesta e scrittore antimafia Paolo Borrometi, che si terrà sabato 20 giugno alle 18.00 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. L’ingresso è libero.

L’appuntamento prevede la presentazione del volume Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana, edito da Solferino, un lavoro che ricostruisce con rigore e chiarezza i meccanismi di manipolazione, delegittimazione e depistaggio che hanno inciso profondamente sulla storia repubblicana. Dialogherà con l’autore la giornalista Antonella Crippa.

Borrometi, giornalista d’inchiesta tra i più esposti nella lotta alla criminalità organizzata, ha fondato nel 2013 la testata investigativa LaSpia.it, è stato condirettore dell’AGI, presiede dal 2017 l’associazione Articolo21 e dal 2025 la Scuola “Piersanti Mattarella”. Per il suo lavoro di denuncia delle mafie nel siracusano e nel ragusano vive sotto scorta dal 2014.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo con prodotti di Libera Terra, offerto dall’Amministrazione Comunale e realizzato a cura della Cooperativa Sociale Il Grigio.

L’iniziativa è promossa da Libera Lecco, Avviso Pubblico e dai Comuni di Barzanò, Bulciago, Civate, Cremella, Dolzago, Missaglia, Oggiono, Olginate, Osnago e dalla Città di Valmadrera.