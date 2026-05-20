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Paolo d’anna presenta il suo romanzo “La stanza del padre”

Venerdì 22 maggio alle 21.00 la Biblioteca Alda Merini di Pescate ospiterà l’autore Paolo D’Anna per parlare del suo nuovo romanzo La stanza del padre. Converserà con l’autore Fiammetta Brumana. L’ingresso è libero e ci sarà un omaggio da parte dell’autore.

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