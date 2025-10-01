RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Paolo Paci presenta “Dolomiti. Lo spettacolo infinito. Tra mito ed Olimpiadi”

Nell’ambito del “Mese dello Sport” la Biblioteca Civica, l’Assessorato allo Sport e la Consulta dello Sport del Comune di Valmadrera in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco, propongono per giovedì 9 ottobre alle 18.30 la presentazione del nuovo libro di Paolo Paci, Dolomiti. Lo spettacolo infinito. Tra mito ed Olimpiadi (Corbaccio, settembre 2025), primo incontro della rassegna “Cultura ad alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco”. L’ingresso è libero.

L’incontro si svolgerà nella Sala Ingresso dello Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. Dialogherà con l’autore Laura Crippa, insegnante e membro CAI Valmadrera.

“Dolomiti. Lo spettacolo infinito. Tra mito ed Olimpiadi”: con uno sguardo appassionato e documentato, Paolo Paci – giornalista e scrittore, direttore della rivista Meridiani Montagne e vincitore del Premio Bancarella Sport – accompagna i lettori in un viaggio che intreccia storia, alpinismo, cultura e società. Dai quadri di Tiziano alle fotografie ottocentesche, dalle grandi imprese alpinistiche alle sfide del turismo moderno, “Dolomiti. Lo spettacolo infinito” racconta l’evoluzione dell’immaginario legato a queste montagne, con uno sguardo che si estende fino alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Le pagine del libro ci invitano a scoprire i “giganti del Cadore” – Antelao, Pelmo, Sorapiss, Tofane, Cristallo – e le vicende dei loro protagonisti, tra guide alpine, artisti, sportivi e viaggiatori, in un continuo dialogo tra mito e modernità.

