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Paolo Ruffini presenta il suo libro “Io sono perfetto”

Mercoledì 24 Giugno, alle 21.00Paolo Ruffini presenterà il suo libro Io sono perfetto a Merate, presso il Palazzetto Aquamore. L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione a questo link.

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