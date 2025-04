Parole e Canti contro la Guerra e il Riarmo

Domenica 4 maggio alle 15.30 a Garlate, presso il Museo della Seta, il gruppo “Il coraggio della Pace” organizza un incontro e una discussione contro il riarmo europeo.

“La recrudescenza delle attività belliche e l’assurdità di un forte e pesante riarmo rendono improcrastinabile l’impegno e la mobilitazione unitaria di tutti, oltre ogni diversità, attorno all’obiettivo di far tacere le armi e ridurre le spese di riarmo.

Secondo noi, ma non solo noi, per il cessate il fuoco e fermare lo scellerato riarmo dell’Europa e del nostro Paese serve una fondamentale e diffusa campagna di informazione e di coinvolgimento di tutti coloro che concretamente e non ipocritamente sono e vogliono essere “partigiani di Pace”.

Senza Pace non possiamo certo occuparci di economia, né di giustizia sociale.

Con questo obiettivo per la terza volta, con il patrocinio del Comune di Garlate, torniamo al Museo della Seta, organizzando questa iniziativa: “Ci ragiono e Canto” (titolo ripreso da uno spettacolo del 1966 di Dario Fo)”.