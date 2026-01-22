Passaggio della Fiamma Olimpica da Colico

La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 passerà da Colico Domenica 1 Febbraio, offrendo a cittadini, famiglie e visitatori un’occasione unica per vivere da protagonisti un evento iconico e fortemente simbolico che segna l’arrivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in Italia.

A partire dalle 14.00, Piazza Garibaldi si animerà con l’inaugurazione dell’evento, accompagnata da un DJ set a cura degli studenti dell’Istituto “Marco Polo” di Colico e da attività realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio. Nel corso del pomeriggio si alterneranno le esibizioni delle Moon Light Majorettes, accompagnate dal Corpo Musicale di Villatico; uno spettacolo di pattinaggio su ghiaccio con le Ice Diamonds Chiavenna; l’esibizione canora degli alunni dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei, che interpreteranno Fino all’alba, inno ufficiale di Milano-Cortina 2026.

Il momento centrale sarà il transito della Fiamma Olimpica con i tedofori. A conclusione dell’evento, dalle 16.30, merenda in compagnia.