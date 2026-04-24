Domenica 26 Aprile, alle 14.00, a Lecco, in Piazza Era, si terrà la passeggiata Bione: il fiume e la seta tra i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo, con testimonianze, letture e l’apertura del Santuario della Madonna della rovinata. Evento in collaborazione con il progetto “Contratto di Fiume” promosso dal Comune di Lecco.

In un cammino di circa 4 chilometri si attraverseranno i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo, seguendo il corso del torrente Bione e scavando nella memoria dei luoghi che ha contribuito a plasmare. Partenza dallo scenario dell'”addio ai monti”, passo più celebre dei Promessi sposi, dove si trovava la foce del Bione fino al 1846, tappa intermedia al circolo Arci di Germanedo che si chiama proprio come il capolavoro di Alessandro Manzoni, e conclusione al Santuario della Madonna della Rovinata, che sarà aperto per l’occasione e dal quale si gode anche di una straordinaria vista sulla città di Lecco, sui monti e sul lago. Renzo e Lucia, due operai tessili come molte persone di queste zone, saranno compagni di viaggio attraverso alcuni momenti di lettura.

Conduce il percorso Pietro Berra, presidente di Sentiero dei Sogni. Interventi di Mattia Conti (scrittore e videomaker, leggerà un monologo su Pescarenico scritto per l’occasione), Gianfranco Scotti (scrittore, parlerà delle famiglie di pescatori di Pescarenico) e di alcuni esponenti dell’associazione Amici di Germanedo (Marco Bernasconi, Adriana Cobelli e Sergio Anghileri che daranno una testimonianza, rispettivamente, su Villa Eremo, l’Opificio setificio Muller & Kramer e il Santuario della Madonna della Rovinata)

Letture di Ornella Canadè, Lorena Mantovanelli e Ramona Rossi tratte da “I promessi sposi” e da “Fermo e Lucia” di Alessandro Manzoni, opere da cui sono stati scelti brani ambientati nei luoghi toccati dalla passeggiata.