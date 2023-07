La Pastasciutta Antifascista rappresenta non solo un momento di festa in ricordo di una data spartiacque per la storia d’Italia, ma anche un’occasione per riflettere sull’attualità e mantenere vivi i valori che hanno animato la lotta di Liberazione. Obiettivo, stare insieme per raccontare e promuovere una società opposta rispetto a quella fascista. Solidarietà, Uguaglianza, Giustizia Sociale, Democrazia: ecco quale volto deve avere.

L’apertura del servizio cucina è prevista per le 19.30. Il menù comprende, oltre alla pastasciutta in versione originale (burro e parmigiano) come da tradizione offerta a tutti i presenti, altre due versioni di pasta, panini con salame e formaggio, patatine fritte e anguria. Per terminare il pasto nel modo migliore, i partecipanti potranno assaggiare l’Amaro Partigiano, prodotto dalla Ri-Maflow di Trezzano sul Naviglio (MI), ex fabbrica metalmeccanica ‘recuperata’ dai dipendenti dopo il fallimento e trasformata in liquorificio. Le serata si concluderà con le musiche partigiane dell’Orchestrina Croccante.