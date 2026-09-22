RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 22, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Pedalando di Gusto

È prevista a Colico per Domenica 27 Settembre, con partenza alle 9.30, la giornata in sella Pedalando di Gusto.

Di seguito il programma della giornata:

  • Ore 8.30 Raccolta Iscrizioni: € 10 quota aduti – GRATIS fino ai 12 anni compiuti
  • Ore 9.30 Partenza dall’Infopoint di Parco Cariboni
  • Arrivo previsto al Parco Cariboni alle ore 12.30 circa.

Le tappe:

  • Spiaggia Selvaggia – Tè caldo, prodotti dolciari Galbusera e prima postazione fotografica
  • Forte Fuentes – Gioco a punti lungo il percorso e seconda postazione fotografica
  • Piazza Garibaldi – Sosta Gasata con bibite e area foto “Il marinaio in bicicletta”
  • Quel Raglio del Lago di Como – Stuzzichini salati, bibite e prosecco e gioco “Indovina l’altezza…”
  • Baia di Piona – Degustazioni e stand di produttori locali, tra cui il miele di Michele e altri espositori e gioco “Indovina l’altezza della sella” e postazione fotografica

 

Al termine della pedalata ci saranno attività per bambini, l’installazione della Bicicletta Gigante, le premiazioni dei partecipanti in base ai punti ottenuti nei giochi e vendita di torte a sostegno della Fondazione.

 

 

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
22 Settembre 2026
temperature icon 24°C
cielo sereno
58 %
1019 mb
4 mph
Raffica di Vento: 6 mph
Nuvole: 10%
Visibilità: 10 km
Alba: 06:09
Tramonto: 18:21
Previsioni orarie
16:00
temperature icon
24°/25°°C 0 mm 0% 3 mph 59% 1020 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
22°/23°°C 0 mm 0% 1 mph 66% 1020 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
20°/21°°C 0 mm 0% 2 mph 77% 1023 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
19°/19°°C 0 mm 0% 2 mph 69% 1026 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
19°/19°°C 0 mm 0% 1 mph 69% 1025 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -