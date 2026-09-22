Pedalando di Gusto
È prevista a Colico per Domenica 27 Settembre, con partenza alle 9.30, la giornata in sella Pedalando di Gusto.
Di seguito il programma della giornata:
- Ore 8.30 Raccolta Iscrizioni: € 10 quota aduti – GRATIS fino ai 12 anni compiuti
- Ore 9.30 Partenza dall’Infopoint di Parco Cariboni
- Arrivo previsto al Parco Cariboni alle ore 12.30 circa.
Le tappe:
- Spiaggia Selvaggia – Tè caldo, prodotti dolciari Galbusera e prima postazione fotografica
- Forte Fuentes – Gioco a punti lungo il percorso e seconda postazione fotografica
- Piazza Garibaldi – Sosta Gasata con bibite e area foto “Il marinaio in bicicletta”
- Quel Raglio del Lago di Como – Stuzzichini salati, bibite e prosecco e gioco “Indovina l’altezza…”
- Baia di Piona – Degustazioni e stand di produttori locali, tra cui il miele di Michele e altri espositori e gioco “Indovina l’altezza della sella” e postazione fotografica
Al termine della pedalata ci saranno attività per bambini, l’installazione della Bicicletta Gigante, le premiazioni dei partecipanti in base ai punti ottenuti nei giochi e vendita di torte a sostegno della Fondazione.
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Lecco
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22 Settembre 2026
24°C
cielo sereno
Previsioni orarie
16:00
24°/25°°C 0 mm 0% 3 mph 59% 1020 mb 0 mm/h
19:00
22°/23°°C 0 mm 0% 1 mph 66% 1020 mb 0 mm/h
22:00
20°/21°°C 0 mm 0% 2 mph 77% 1023 mb 0 mm/h
01:00
19°/19°°C 0 mm 0% 2 mph 69% 1026 mb 0 mm/h
04:00
19°/19°°C 0 mm 0% 1 mph 69% 1025 mb 0 mm/h
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