RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
16.7 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 30, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Pedalata in Notturna a Carenno

L’associazione sportiva dilettantistica A.S.D Polisportiva Carennese, organizza per Sabato 4 Ottobre, dalle 17.30, una Pedalata in Notturna a Carenno. L’evento consiste in una manifestazione non competitiva, con un totale di 18 km per valorizzare il territorio del Pertus. La pedalata partirà dal parcheggio del centro sportivo di Carenno.

Una pedalata di sera, senza fretta, vivendo il magico tramonto dalle montagne della Val San Martino per poi arrivare in vetta sotto le stelle. Si pedalerà lungo la strada silvo pastorale del “Pertus”, in uno scenario spettacolare, partendo in un tardo pomeriggio in autunno. In vetta sarà il Bar Tesoro, con le sue luci e il suo panorama mozzafiato ad accogliere e ristorare i ciclisti scalatori. La discesa, tutti assieme, nel cuore della notte sarà un’esperienza indimenticabile per i romantici della bicicletta e per chi ama emozioni uniche.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

Lecco
18°
Parzialmente nuvoloso
07:1819:06 CEST
Temperatura percepita: 18°C
Vento: 3km/h SE
Umidità: 77%
Pressione: 1018.63mbar
Raggi UV: 0
21h22h23h
16°C
15°C
15°C
MerGioVen
17/9°C
18/8°C
17/10°C
Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -