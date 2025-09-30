L’associazione sportiva dilettantistica A.S.D Polisportiva Carennese, organizza per Sabato 4 Ottobre, dalle 17.30, una Pedalata in Notturna a Carenno. L’evento consiste in una manifestazione non competitiva, con un totale di 18 km per valorizzare il territorio del Pertus. La pedalata partirà dal parcheggio del centro sportivo di Carenno.

Una pedalata di sera, senza fretta, vivendo il magico tramonto dalle montagne della Val San Martino per poi arrivare in vetta sotto le stelle. Si pedalerà lungo la strada silvo pastorale del “Pertus”, in uno scenario spettacolare, partendo in un tardo pomeriggio in autunno. In vetta sarà il Bar Tesoro, con le sue luci e il suo panorama mozzafiato ad accogliere e ristorare i ciclisti scalatori. La discesa, tutti assieme, nel cuore della notte sarà un’esperienza indimenticabile per i romantici della bicicletta e per chi ama emozioni uniche.