sabato, Ottobre 4, 2025
Pellegrinaggio in Musica – Concerto di Saule Kilaite

Sabato 4 Ottobre, alle 21.00, presso il Monastero della Misericordia di Missaglia, nell’ambito dell’evento dal titolo Pellegrinaggio in Musica, si esibirà la violinista Saule Kilaite. Il concerto sarà un viaggio attraverso suoni e parole dedicato alle apparizioni mariane nel mondo.

