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Per una resistenza non retorica

L’Arci Libertà di Imbersago e Un libro nell’Albero presentano, Venerdì 24 Aprile, alle 20.45, presso la Mediateca di Imbersago, la Resistenza nel libro Sentieri partigiani di Paolo Malaguti edito Einaudi.

Riflessioni, interpretazioni attraverso gli scritti di Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, Luigi Meneghello e Andrea Zanzotto: una Resistenza non retorica, poco conosciuta e dalle mille sfaccettature e poco raccontata fuori dai canoni dell’eroismo; letteratura, scrittori, episodi di lotta, la storia narrata senza la manichea suddivisione tra “buoni e cattivi” tra “bene e male”, testimonianza di un momento eroico del nostro popolo, raccontata senza veli e con le mille contraddizioni che hanno portato alla costruzione della nostra società democratica.

Come raccontarla al di fuori della onnipresente retorica dei comizi e nelle piazze, ma soprattutto come raccontarla alle future generazioni perché sia compresa in tutte le sue sfaccettature ricercando oltre ai monumenti ai “caduti” delle guerre anche i luoghi che videro combattere i “martiri armati” della Resistenza partigiana.

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