Percorsi di legalità: “Merate incontra il magistrato Alessandra Cerreti”

Mercoledì 12 Novembre alle 21.00, presso l’Auditorium Comunale “G. Spezzaferri” a Merate, si terrà un nuovo appuntamento per i “Percorsi di legalità” con l’evento Merate incontra il magistrato Alessandra Cerreti, una serata dedicata alla cultura della legalità e alla lotta contro le mafie.

Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Associazione Libera e ha ottenuto il patrocinio di Avviso Pubblico, la rete nazionale di enti locali impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata. Il Magistrato Alessandra Cerreti nel corso della sua carriera si è occupata di importanti indagini riguardanti territori tra i più interessati dal fenomeno mafioso. Da marzo 2015 fa parte della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano e dall’aprile 2016 fa parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Milano.