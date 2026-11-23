BAC, Bellano Arte e Cultura, offre per Sabato 28 Novembre, alle 15.30, un pomeriggio alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e naturalistico di Bellano. Un itinerario speciale, a cura dei custodi del patrimonio di Bellano, per attraversare i luoghi dell’itinerario BAC Bellano Arte Cultura e scoprire le tante connessioni tra arte, storia e natura.

Il percorso attraverserà:

Orrido di Bellano , straordinario incontro tra acqua, roccia e natura;

, straordinario incontro tra acqua, roccia e natura; San Nicolao Arte Contemporanea , spazio dedicato all’arte contemporanea;

, spazio dedicato all’arte contemporanea; Museo Giancarlo Vitali , custode delle opere e della memoria dell’artista;

, custode delle opere e della memoria dell’artista; Chiesa di Santa Marta e Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, dove il patrimonio storico e artistico dialoga con le rappresentazioni della natura e del mondo vegetale.

Biglietto di ingresso ai siti: 8 €

Ingresso gratuito per i residenti.

Prenotazione obbligatoria: custodipatrimoniobellano@gmail.com