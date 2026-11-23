Percorso Accompagnato BAC arte e natura
BAC, Bellano Arte e Cultura, offre per Sabato 28 Novembre, alle 15.30, un pomeriggio alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e naturalistico di Bellano. Un itinerario speciale, a cura dei custodi del patrimonio di Bellano, per attraversare i luoghi dell’itinerario BAC Bellano Arte Cultura e scoprire le tante connessioni tra arte, storia e natura.
Il percorso attraverserà:
- Orrido di Bellano, straordinario incontro tra acqua, roccia e natura;
- San Nicolao Arte Contemporanea, spazio dedicato all’arte contemporanea;
- Museo Giancarlo Vitali, custode delle opere e della memoria dell’artista;
- Chiesa di Santa Marta e Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, dove il patrimonio storico e artistico dialoga con le rappresentazioni della natura e del mondo vegetale.
Biglietto di ingresso ai siti: 8 €
Ingresso gratuito per i residenti.
Prenotazione obbligatoria: custodipatrimoniobellano@gmail.com
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Lecco
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23 Novembre 2026
9°C
nubi sparse
Previsioni orarie
19:00
9°/9°°C 0 mm 0% 1 mph 81% 1019 mb 0 mm/h
22:00
9°/9°°C 0 mm 0% 1 mph 83% 1020 mb 0 mm/h
01:00
9°/10°°C 0 mm 0% 1 mph 88% 1022 mb 0 mm/h
04:00
9°/9°°C 0 mm 0% 1 mph 95% 1024 mb 0 mm/h
07:00
8°/8°°C 0 mm 0% 1 mph 90% 1024 mb 0 mm/h
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