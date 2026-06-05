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Percussionisti Anonimi Ritmodipendenti

Sabato 13 Giugno alle 21.15 Piazza Papa Giovanni XXIII a Galbiate ospiterà la serata Percussionisti Anonimi Ritmodipendenti. L’ingresso è libero.

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