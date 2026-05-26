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Performance “Lineamenti”

Domenica 7 Giugno alle 20.45 (seconda replica ore 21.45), presso l’auditorium di Villa Mariani a CasatenovoPiccoli Idilli presenta Lineamenti: la performance conclusiva del laboratorio “Parla con me” a cura di Piccoli Idilli con le persone del CSE 3 “Artimedia” di Casatenovo (LC), Cooperativa Sociale “La vecchia quercia”, con la collaborazione di Elena Mauri.

in scena Daniele Bertini, Francesca Perego, Vito Sala, Alessandro Sanvito, Elena Mauri, Chiara Ribolzi e Filippo Ughi.

Con questo lavoro Piccoli Idilli riporta il corpo e le relazioni sociali al centro della sua ricerca artistica. “Lineamenti” è una performance con un gruppo di persone con disabilità che conquistano lo spazio scenico abitandolo con il proprio corpo per la prima volta.

È un momento di avvicinamento a una realtà artistica in divenire, alla ricerca sensibile di gesti sottili e residuali, eleganti e grezzi, sforzati e morbidi, personali e identitari. I temi dello specchio, del doppio, del potere, del contatto e dell’asimmetria con l’altro da sé nelle esperienze di cura sono stati esplorati durante il percorso di laboratorio e con questa azione, che oscilla tra teatro e danza, ne offriamo una parziale e necessariamente frammentaria narrazione.

Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al 3383668167.

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