PESA VEGIA

Ore 10 – Apertura Orrido Magic Christmas Lights

Ore 14 – Apertura Cassa/Biglietteria per vendita biglietti e ritiro prevendite – Cortile Istituto Comprensivo Mons. Vitali in Via XX Settembre, 4

Ore 14 – Partenza Treno Storico da Milano Centrale con fermate a Monza, Carnate e Lecco

Ore 15.30 e 16.30 – Oratorio, Sala della Comunità

Spettacolo “Il quarto Re Mago” + laboratori per bambini

Ore 16 – Apertura Location (ingresso con pass da acquistare):

– Presepe Vivente – Giardini di di Puncia – Viale T. Grossi

– Corte di Re Erode – Cortile Scuola Infanzia T. Grossi

– Consiglio Comunale e Corte Podestà – Municipio

– Casa Teresa di Pom – via Carlo Porta

– Oasi dei Re Magi – Orrido

– Osteria dei Mercanti – Stazione Rfi

– Giri in Lucia dal Molo Medievale

– Giri in Carrozza e a Cavallo dall’eliporto

Ore 17 – Chiusura al Traffico S.P. 72

Ore 17 – Inizio Servizio Navetta da e per Dervio, Perledo, Vendrogno (in definizione)

Ore 17.30 – Partenza Motonave dal Centro Lago con le fermate a Tremezzo, Bellagio, Menaggio

Ore 21 – Traino delle Pese per le vie del paese

Ore 21.45 – Rappresentazione “Aspettando La Barca” di Andrea Vitali

Ore 22 – Arrivo Gondola Messi Spagnoli e Incendio Pirotecnico del Molo

Ore 22.20 – Lettura Benevola Ordinanza dal Balcone del Municipio

Ore 22.45 – Inizio Corteo dei Re Magi

Ore 24 – Accensione Falò – Molo