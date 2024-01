PICCOLI E GRANDI INSIEME – LA BELLA E LA BESTIA

La Bella e la Bestia

Lo spettacolo ripercorre la storia originale in cui la dolce Bella ha due sorelle. Il padre, vedovo e ricco mercante, perde un giorno tutti gli averi. Nella speranza che una delle sue navi si fosse salvata, promette un dono alle figlie: due chiesero vestiti e gioielli, Belle chiese solo una rosa. Deluso e affranto nello scoprire che nulla era rimasto, durante una bufera che lo sorprende al ritorno, finisce in un misterioso castello dove cerca di cogliere la rosa per Bella. Compare però un’enorme bestia che per il furto della rosa lo condanna a morte. Tuttavia, ascoltate le motivazioni del furto, promette salva la vita all’uomo se porterà la figlia al castello.

Una delle fiabe più note, più lette, più amate. Liberamente ispirato alla fiaba originale La Belle et la Bête di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, porta in scena la storia dal lieto fine d’obbligo, in cui vincitori ne escono l’amore e il buon cuore.

Teatro dei Navigli ha reinterpretato in chiave onirica e moderna una storia senza tempo, la cui essenza rimane intatta.

Per questa originale rivisitazione la regia ha ben amalgamato il genere del musical con quello della prosa per bambini, confezionando un prodotto irresistibile per i piccoli (e non solo!), che travolgerà il suo pubblico!

Lo spettacolo – scritto e diretto da Luca Cairati – vede protagonisti Giulia Martina, Maurizio Misceo e Davide Najjar in un continuo e coinvolgente scambio di personaggi.

Uno spettacolo di teatro ragazzi consigliato ai bambini dai 4 anni in su e per le loro famiglie, una commedia ricca di emozioni, divertimento e insegnamenti importanti. All’interno, infatti, di un momento ludico e coinvolgente come quello teatrale, sono stati introdotti concetti importanti per i piccoli spettatori, quali l’importanza della generosità e dell’altruismo, del buon cuore e dell’umiltà, della fallacia dell’apparenza e dell’importanza della nobiltà d’animo.

Testo e regia: Luca Cairati

Con: Giulia Martina, Maurizio Misceo, Davide Najjar