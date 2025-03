WWF Lecco, in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro, propone una serata dal titolo “Piccoli invasori di aria e di terra“, volta a sensibilizzare le persone sull’impatto degli insetti alieni sull’ecosistema. Questi organismi, spesso portatori di malattie e predatori di specie autoctone, rappresentano una grave minaccia per la biodiversità.

L’incontro, previsto per la serata di giovedì 27 marzo alle 21:00, si terrà presso la sede del Parco Monte Barro, in Villa Bertarelli a Galbiate, e avrà come obiettivo principale quello di portare i partecipanti alla scoperta di queste specie invasive e alla conoscenza dei possibili impatti sulla vita quotidiana.

Relatrice della serata sarà la Prof.ssa Daniela Lupi, del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS – Department of Food, Environmental and Nutritional Science) dell’Università degli Studi di Milano.

L’evento, a ingresso libero, è aperto a cittadini, famiglie e appassionati della natura, che potranno apprendere come riconoscere e gestire la presenza di insetti invasivi nel nostro ambiente e comprendere le possibili misure di contenimento.