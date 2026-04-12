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Pietro Arienti presenta la nuova edizione di “La resistenza in brianza 1943-45”

L’A.N.P.I. di Galbiate, sezione “Giulio Bonacina deportato Dachau”, organizza per Sabato 18 Aprile alle 20.45, in Piazza C. Colfari, la presentazione della nuova edizione di La resistenza in brianza 1943-45, con intervento dell’autore Pietro Arienti.

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