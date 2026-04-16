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Pietro Dettamanti presenta “Il Grand Tour a Lecco – Quel ramo del lago di como narrato e illustrato”

Il Grand Tour a Lecco di Pietro Dettamanti, libro che verrà presentato Martedì 21 Aprile alle 21.00 in Officina Badoni a Lecco, presenta una serie di testimonianze di oltre settanta viaggiatori stranieri che descrivono Lecco e la sua riviera in un arco di tempo che va dalla seconda metà del Cinquecento agli anni Cinquanta del Novecento. Alcuni di questi viaggiatori sono nomi famosi della cultura europea e americana, come Stendhal, John Ruskin, Mark Twain, altri sono personaggi meno noti ma che hanno lasciato impressioni e osservazioni sui loro viaggi ricche di interesse e di curiosità. Si tratta, in molti casi, di testi poco conosciuti, che vengono presentati e tradotti per la prima volta.

Per secoli piazzaforte militare e centro di mercato, chiuso entro il ristretto perimetro delle proprie mura, il borgo di Lecco rimase sempre ai margini degli itinerari del Grand Tour. Solo agli inizi dell’Ottocento l’apertura delle strade dello Stelvio e dello Spluga pose la città al centro di un’importante rete di comunicazioni tra la Lombardia e l’Europa. Negli stessi anni, la sensibilità romantica faceva del lago di Como uno dei luoghi più amati e frequentati dai viaggiatori d’Oltralpe. A ciò si aggiungerà la fama conferita a Lecco dalla pubblicazione dei Promessi Sposi, che darà vita a una specie particolare di turismo, fatto di viaggiatori che si muovevano sulle tracce dei luoghi e dei personaggi del romanzo.

Il volume affianca ai testi scritti una serie di testimonianze figurative, molte delle quali inedite, di artisti e viaggiatori che nei loro album e taccuini di viaggio seppero cogliere con sensibilità gli aspetti più autentici del paesaggio di Lecco e del suo lago.

L’incontro è gratuito e non è richiesta prenotazione. 

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