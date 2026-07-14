La consulta Cultura e Tempo Libero di Osnago organizza, da Venerdì 17 a Domenica 19 Luglio, un inedito grande evento di coesione sociale e di festa: il Piovono Polpette Fest.

La volontà è di valorizzare e promuovere la collaborazione tra le numerose e vitali associazioni del paese, coinvolgendo le cittadine e i cittadini non solo di Osnago, ma anche quelli di un più vasto territorio della Brianza Lecchese.

Piovono Polpette è un’occasione di divertimento, incontro e convivialità il cui il cibo diventa protagonista insieme ad attività artistiche, culturali e ludiche,

rafforzando il senso di comunità, di socialità, inclusione e nel contempo animando e rivitalizzando il territorio.

Polpette di carne, vegetariane, con carne halal e senza glutine in piatti diversi, primi vegetariani di stagione, salamelle e patatine,

vini da autoproduzioni e birre artigianali.

Concerti Pop e Rock, Dj set per ballare e Mariachi per cantare… vi aspettiamo!!

Lo spazio bibliogioghi apre alle 18.00, la cucina alle 19.00, mentre i concerti si tengono alle 21.00 venerdì e sabato e alle 20.00 domenica.