PizzaAutobus a Colico

PizzaAut arriva, venerdì 11 settembre, a Colico con una serata dedicata all’inclusione, all’autonomia e alle opportunità di lavoro per ragazze e ragazzi autistici attraverso la ristorazione.

L’evento sarà un’occasione per conoscere il progetto PizzaAut e vivere insieme una serata all’insegna della condivisione, della buona cucina e della musica.

Di seguito il programma della serata

Ore 18.30 – Inizio evento . Apertura della serata, con sorprese dedicate ai più piccoli.

. Apertura della serata, con sorprese dedicate ai più piccoli. Ore 19.30 – Cena aperta a tutti . Un momento conviviale per sostenere e conoscere da vicino il progetto PizzaAut.

. Un momento conviviale per sostenere e conoscere da vicino il progetto PizzaAut. Ore 21.00 – Musica dal vivo con The Greys. A chiudere la serata sarà The Greys, country unplugged rock group, con un live coinvolgente e in acustico.

PizzaAut è un progetto che promuove inclusione, autonomia e opportunità di lavoro per ragazze e ragazzi autistici attraverso la ristorazione.

Una serata aperta a tutti per conoscere il progetto, condividere un momento insieme e sostenere concretamente una realtà che mette al centro le persone e le loro possibilità.