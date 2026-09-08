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PizzaAutobus a Colico

PizzaAut arriva, venerdì 11 settembre, a Colico con una serata dedicata all’inclusione, all’autonomia e alle opportunità di lavoro per ragazze e ragazzi autistici attraverso la ristorazione.

L’evento sarà un’occasione per conoscere il progetto PizzaAut e vivere insieme una serata all’insegna della condivisione, della buona cucina e della musica.

Di seguito il programma della serata

  • Ore 18.30 – Inizio evento. Apertura della serata, con sorprese dedicate ai più piccoli.
  • Ore 19.30 – Cena aperta a tutti. Un momento conviviale per sostenere e conoscere da vicino il progetto PizzaAut.
  • Ore 21.00 – Musica dal vivo con The Greys. A chiudere la serata sarà The Greys, country unplugged rock group, con un live coinvolgente e in acustico.

PizzaAut è un progetto che promuove inclusione, autonomia e opportunità di lavoro per ragazze e ragazzi autistici attraverso la ristorazione.

Una serata aperta a tutti per conoscere il progetto, condividere un momento insieme e sostenere concretamente una realtà che mette al centro le persone e le loro possibilità.

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