Domenica 16 Marzo si terrà l’iniziativa di pulizia ambientale di Plastic Free Odv Onlus. Il ritrovo è alle ore 09.00 presso il Parco Verde, Via A. Volta a Lomagna e presso la Piazza stazione ferroviaria a Olgiate Molgora. L’evento durerà circa 2 ore. Per partecipare è consigliata l’iscrizione attraverso i form per Lomagna e Olgiate Molgora.