“Play me a book” a Molteno

La Biblioteca di Molteno e Mamimondo SrL organizzano l’iniziativa “Play me a book”, martedì 25 marzo, dalle 16.30, presso la Sala Consiliare di Villa Rosa, in via San Giorgio 1, Molteno.

L’iniziativa propone storie lette in inglese e attività per bambini e bambine da 0 a 6 anni ed è divisa in due momenti: dalle 16.30 per bambine e bambine da 0 a 3 anni, e dalle 17.30 per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Per partecipare all’evento, che è gratuito, è necessario l’accompagnamento di un adulto e la prenotazione a questo link.