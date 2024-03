POESIA DAL CORPO Serata esperienziale tra yoga e poesia

Serata esperienziale tra yoga e poesia

Che fine fanno i corpi è una domanda e, al tempo stesso, una ricerca sulla caducità, intesa come qualità costitutiva dell’essere al mondo. In un tempo di parole disincarnate e di corpi impegnati a mostrarsi sempre in piedi, cadere è, per certi versi, una piccola rivoluzione che porta attenzione sensibile al dialogo vitale e continuo con la forza di gravità. In questo libro, la ricerca assume la forma di una raccolta poetica di indizi, nella consapevolezza di una condizione molto più che umana e che abbraccia l’intero corpo-mondo

La serata presenta la raccolta poetica “Che fine fanno i corpi” di Antonella Cuppari (Edizioni Dialoghi, 2023), attraverso una proposta che prova a mettere in dialogo corpi e parole, yoga e testi. Alcuni componimenti presenti nella raccolta diventeranno il punto di partenza e di arrivo di semplici pratiche di Chair Yoga (yoga sulla sedia), adatte a tutti.

È consigliato abbigliamento comodo.

Antonella Cuppari, (PhD), è nata nel 1981, vive a Lecco ed è attiva nell’ambito della cooperazione sociale e della ricerca educativa. Danzatrice presso il collettivo Osteoporosys Dance Theatre, è interessata alla relazione tra arte, scienza e lavoro sociale.

Chiara Pagano è insegnante yoga, specializzata in yoga accessibile. La sua pratica, ahimsa yoga, è volta a offrire senza nuocere i benefici dello Yoga a tutti, anche a coloro che non hanno attualmente accesso a questa disciplina, comprese le comunità emarginate o escluse.

Per partecipare: prenotazione necessaria (max 20 persone):

e-mail: info@mascari5.it

cell: 349.2237840