Polenta e Misultin a Civate
L’Associazione S. Andrea, con il patrocinio del Comune di Civate e in collaborazione con la Parrocchia Santi Vito e Modesto, il Gruppo Alpini Civate e il Comitato Genitori, organizza per Domenica 19 Ottobre la giornata Polenta e Misultin.
Di seguito il programma della giornata.
- Alle 11.00 S. Messa presso la Chiesetta di S. Andrea.
- Dalle 12.00 pranzo (anche da asporto) con polenta e misultin (gli agoni, salati ed essiccati, tipici del lago di Como), polenta taragna, panino con salamella e patatine fritte
- Dalle 12.30 intrattenimento musicale con Francesca Emotion Live.
- Dalle 14.00 alla 16.00 animazione Ladybug trucca bimbi e tatuaggi a cura di Rachele e Arianna.
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..