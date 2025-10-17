RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Polenta e Misultin a Civate

L’Associazione S. Andrea, con il patrocinio del Comune di Civate e in collaborazione con la Parrocchia Santi Vito e Modesto, il Gruppo Alpini Civate e il Comitato Genitori, organizza per Domenica 19 Ottobre la giornata Polenta e Misultin.

Di seguito il programma della giornata.

  • Alle 11.00 S. Messa presso la Chiesetta di S. Andrea.
  • Dalle 12.00 pranzo (anche da asporto) con polenta e misultin (gli agoni, salati ed essiccati, tipici del lago di Como), polenta taragna, panino con salamella e patatine fritte
  • Dalle 12.30 intrattenimento musicale con Francesca Emotion Live.
  • Dalle 14.00 alla 16.00 animazione Ladybug trucca bimbi e tatuaggi a cura di Rachele e Arianna.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

