È previsto per Domenica 18 Ottobre, presso la località Isella a Civate, Polenta & Missultin, una giornata di musica e buon cibo aperta a tutta la cittadinanza. Alle 12.00 inizierà il pranzo, alle 12.30 ci sarà il karaoke e dalle 14.45 alle 15.45 si potrà assistere alle prodezze di Mago Adriano.