Polenta & Missultin
È previsto per Domenica 18 Ottobre, presso la località Isella a Civate, Polenta & Missultin, una giornata di musica e buon cibo aperta a tutta la cittadinanza. Alle 12.00 inizierà il pranzo, alle 12.30 ci sarà il karaoke e dalle 14.45 alle 15.45 si potrà assistere alle prodezze di Mago Adriano.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
16 Mag 2026 - 01 Nov 2026
mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
30 Mag 2026 - 01 Nov 2026
Mostra “Vette incantate “
Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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Lecco
Lecco
7 Ottobre 2026
17°C
pioggia leggera
Previsioni orarie
19:00
18°/20°°C 1 mm 100% 1 mph 83% 1015 mb 0 mm/h
22:00
19°/20°°C 1 mm 100% 1 mph 86% 1014 mb 0 mm/h
01:00
19°/19°°C 0.99 mm 99% 2 mph 98% 1014 mb 0 mm/h
04:00
18°/18°°C 0.71 mm 71% 2 mph 98% 1012 mb 0 mm/h
07:00
19°/19°°C 0.88 mm 88% 1 mph 96% 1010 mb 0 mm/h
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