La musica e la parola hanno la capacità di dare voce a ciò che il cuore fatica a esprimere. Con questo spirito nasce Pomeriggio con Chouchou – Musica e Parole, in programma Domenica 28 Settembre alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Gottardo e Colombano ad Arlate.

Sarà un pomeriggio di condivisione e bellezza, voluto da Hugo Mura per ricordare la moglie, Francesca Perrot, scomparsa lo scorso giugno a soli 57 anni. Francesca, donna di grande professionalità e impegno civico, rimane nel cuore di molti per la sua sensibilità e la sua capacità di tessere relazioni autentiche.

La sua memoria verrà onorata attraverso le note del clarinetto di Alberto Longhi, del violino di Antonella La Donna, del violoncello di Elisa La Donna e dell’arpa di Michela La Fauci. Le musiche di Elgar, Massenet, Saint-Saëns, Morricone e Rota daranno vita a un percorso emozionante, reso ancora più intenso dalle letture affidate a Roberta Berno, counselor e cantastorie, che proporrà testi di autori contemporanei capaci di evocare emozione e riflessione.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato contribuirà alla campagna di raccolta fondi promossa dall’Associazione Fabio Sassi per il rinnovo dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno. Un progetto importante per rendere gli spazi della struttura più luminosi e accoglienti, in linea con la missione che da sempre guida l’Associazione: offrire un luogo di cura e di accompagnamento dignitoso e sereno, fino alla fine.

“Pomeriggio con Chouchou” non è solo un concerto, ma un gesto d’amore: il ricordo di Francesca che si trasforma in sostegno concreto per chi oggi attraversa gli ultimi tratti della vita, unendo arte, solidarietà e comunità sotto la stessa luce.