Pomeriggio in coro!
L’Associazione Musicale Licabella è lieta di presentare il progetto Pomeriggio in coro! Un imperdibile appuntamento rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che siano curiosi di sperimentare la bellezza dell’esperienza del cantare in coro e del fare musica insieme!
Sabato 14 Febbraio dalle 15.00 alle 18.30, presso la sede dell’Associazione Musicale Licabella di La Valletta Brianza, vi attendono laboratori di propedeutica musicale e corale, attività di coordinamento motorio e musicale e tanto altro insieme a I piccoli cantori delle colline di Brianza di La Valletta Brianza.
La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni contatta L’Associazione Musicale Licabella all’indirizzo amministrazione.licabella@gmail.com
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 12 Apr 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..
..