mercoledì, Febbraio 4, 2026
Pomeriggio in coro!

L’Associazione Musicale Licabella è lieta di presentare il progetto Pomeriggio in coro! Un imperdibile appuntamento rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che siano curiosi di sperimentare la bellezza dell’esperienza del cantare in coro e del fare musica insieme!

Sabato 14 Febbraio dalle 15.00 alle 18.30, presso la sede dell’Associazione Musicale Licabella di La Valletta Brianza, vi attendono laboratori di propedeutica musicale e corale, attività di coordinamento motorio e musicale e tanto altro insieme a I piccoli cantori delle colline di Brianza di La Valletta Brianza.

La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni contatta L’Associazione Musicale Licabella all’indirizzo amministrazione.licabella@gmail.com

