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Ponti Sonori

Mercoledì 22 Luglio alle 21.00, il suggestivo Palco Galleggiante della Baia di Piona, a Colico, ospiterà Ponti Sonori, un concerto che crea un affascinante dialogo tra musica leggera e musica classica.

La splendida voce di Stefania Martin, accompagnata dal Spirabilia Quintet e dalle percussioni di Samuele Morelli, accompagnerà il pubblico in un viaggio ricco di emozioni, in una cornice unica affacciata sul lago.

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso l’Auditorium M. Ghisla.
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