Ponti Sonori
Mercoledì 22 Luglio alle 21.00, il suggestivo Palco Galleggiante della Baia di Piona, a Colico, ospiterà Ponti Sonori, un concerto che crea un affascinante dialogo tra musica leggera e musica classica.
La splendida voce di Stefania Martin, accompagnata dal Spirabilia Quintet e dalle percussioni di Samuele Morelli, accompagnerà il pubblico in un viaggio ricco di emozioni, in una cornice unica affacciata sul lago.
In caso di maltempo, il concerto si terrà presso l’Auditorium M. Ghisla.
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20 Luglio 2026
26°C
cielo coperto
Previsioni orarie
22:00
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 69% 1015 mb 0 mm/h
01:00
25°/25°°C 1 mm 100% 5 mph 81% 1017 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 5 mph 86% 1017 mb 0 mm/h
07:00
23°/23°°C 1 mm 100% 4 mph 90% 1017 mb 0 mm/h
10:00
27°/27°°C 1 mm 100% 4 mph 62% 1017 mb 0 mm/h
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