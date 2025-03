“Popoli in Cammino”

Organizzato per Sabato 5 Aprile, dalle 9.30 alle 16.30, presso la casa Don Guanella a Lecco un percorso formativo ed esperienziale per approfondire il tema della rotta balcanica e il percorso dei minori stranieri non accompagnati verso l’Italia.

L’incontro, aperto al pubblico e con pranzo offerto dagli organizzatori, propone un programma articolato che mira a far luce su una delle questioni più delicate e attuali legate ai flussi migratori. “Dare voce: le parole della rotta balcanica” è il titolo dell’intervento curato dal giornalista Daniele Biella, che raccoglierà testimonianze dirette di coloro che hanno affrontato il lungo e difficile viaggio verso l’Italia e oggi sono accolti a Lecco.

A seguire “The Game”, un laboratorio interattivo curato da ASCS Milano, che permetterà ai partecipanti di immedesimarsi nelle sfide e nei pericoli affrontati lungo la rotta balcanica.

Infine, l’attenzione si sposterà sull’accoglienza nel nostro Paese con “E una volta in Italia?”, un confronto con i volontari dell’equipaggio di terra di Valmadrera di RESQ e con Elena Jona, volontaria di RESQ Progetto Trieste.

Per partecipare, è necessario iscriversi entro giovedì 3 aprile compilando il modulo online disponibile al link indicato nel comunicato. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3461521743 (WhatsApp).