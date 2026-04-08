“Prendere la vita con filosofia: sapersi trasformare e accettare attraverso le età della vita”
La RSA Borsieri Colombo di via San Nicolò 8 a Lecco organizza un pomeriggio di incontro e condivisione per Giovedì 9 Aprile presso il salone della struttura. Sarà un’occasione preziosa per trascorrere insieme momenti di musica, riflessione e convivialità.
Il programma prevede:
- ore 16.00 – Concerto di pianoforte del Maestro Andrea Zani
- ore 17.30 – Incontro a cura della dott.ssa Magda Fontanella dal titolo Prendere la vita con filosofia: sapersi trasformare e accettare attraverso le età della vita.
- A seguire aperitivo insieme.
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Lecco
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10 Aprile 2026
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19:00
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07:00
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