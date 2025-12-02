Presentazione del libro e Mostra: “La Divina Cumèdia – L’Infernu in del nòst dialètt”

Il Comune di Valmadrera è lieto di patrocinare la presentazione del libro e della mostra La Divina Cumèdia – L’Infernu in del nòst dialètt, una proposta culturale che unisce arte, letteratura e tradizione locale.

Il libro, curato da Vincenzo Dell’Oro e da Gianbattista Magistris propone il primo canto della Divina Commedia nella versione dialettale valmadrerese, ed è accompagnato dalle tavole illustrate di Romeo Sozzi, che interpretano visivamente i passaggi più suggestivi dell’opera. Le tavole saranno esposte nella sala esposizioni Spazio FBF.

L’iniziativa valorizza il patrimonio linguistico e artistico del territorio, offrendo ai visitatori un’occasione originale per avvicinarsi al capolavoro dantesco attraverso il filtro della parlata locale e dell’elaborazione figurativa di un artista valmadrerese.

La presentazione del libro si terrà sarà Sabato 6 Dicembre alle 11.00 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

Seguirà un breve momento conviviale e l’inaugurazione della Mostra con le tavole del libro. L’esposizione sarà poi visitabile Sabato 6 dalle 15.00 alle 18.00 e Domenica 7 dalle 10.00 alle 18.00. L’ingresso è libero.