Presentazione del libro “Ho cercato la verità” di Enrico Baroncelli
Venerdì 14 Novembre, alle 14.30, il Centro Anziani “Il Ritrovo” di Barzio ospiterà la presentazione del libro Ho cercato la verità di Enrico Baroncelli. L’opera è un racconto storico ambientato in Valsassina ai tempi dell’Imperatore Diocleziano.
