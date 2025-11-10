RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Presentazione del libro “Ho cercato la verità” di Enrico Baroncelli

Venerdì 14 Novembre, alle 14.30, il Centro Anziani “Il Ritrovo” di Barzio ospiterà la presentazione del libro Ho cercato la verità di Enrico Baroncelli. L’opera è un racconto  storico ambientato in Valsassina ai tempi dell’Imperatore Diocleziano.

 

