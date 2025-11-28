Presentazione del libro “La fabbrica delle bolle ripiene” di Maria Cordasco

Un’avventura tra Italia e Francia alla scoperta della biodiversità. Una favola magica, in cui i bambini delle scuole primarie di Barzanò, partono per un viaggio speciale a Mézières-en-Brenne, in Francia, dove scoprono il misterioso mondo delle specie alloctone invasive: ospiti imprevisti che cambiano gli equilibri della natura. E’ La fabbrica delle bolle ripiene, il nuovo libro di Maria Cordasco, nato dal Progetto di Scambio Culturale 2024-2025 “La biodiversità attraverso lo studio delle specie alloctone invasive”, che ha unito bambini, insegnanti delle scuole primarie di Barzanò e di Mézièresen-Brenne, e i due territori, in un’avventura educativa e indimenticabile.

Mercoledì 3 Dicembre alle 16.30, la biblioteca di Barzanò, in via Pirovano 5, ospita la prima presentazione del libro, adatto a bambini tra i 6 e gli 11 anni. Le letture ad alta voce di alcuni racconti, saranno accompagnate dalla mostra delle tavole illustrate di Filippo Zoia.

L’incontro è organizzato dalla Commissione Cultura, nell’ambito dei progetti di Barzanò Città che legge, in collaborazione con Associazione Gemellaggio Barzanò e Istituto Comprensivo Statale di Barzanò.

Maria Cordasco scrive favole e filastrocche per passione, divertendosi a giocare con le parole assieme ai bambini. Tra le sue ultime pubblicazioni: “Il circo all’incirca”, del 2024, “Se puoi indovinarlo… puoi farlo”, uscito nel 2023 in occasione del centenario di The Walt Disney Company, “Le parole che vivo”, testo vincitore del concorso di “Scrittura Creativa Comune di Renate” (2018) e “Le mani”, filastrocca contenuta del volume di raccolta fondi Covid-19 “#Andrà tutto bene…” (2020).