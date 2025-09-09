Officina Gerenzone APS e Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che a breve festeggerà i cinquant’anni di vita) salutano la ripresa delle iniziative culturali dopo la pausa estiva con due proposte autonome ma collegate da uno stretto “filo di seta”. Ad accomunarle è il vivace tema dell’imprenditoria serica lecchese che, fino al primo Novecento, ha rappresentato uno dei settori trainanti dell’industria del territorio, in parallelo a quella più conosciuta legata alla lavorazione metallurgica.

Venerdì 19 settembre alle 21.00 presso la Sala Neogotica di Officina Badoni a Lecco (Corso Matteotti, 7), l’Associazione Giuseppe Bovara curerà – nell’ambito del calendario di “Archivi per Lecco” –la presentazione del romanzo storico Il tempo sottile di Giulia Elisabetta Bianchi. Sarà presente l’autrice, affiancata da letture di alcuni brani interpretati da Gianfranco Scotti.

Il romanzo, ambientato in Altolago nell’ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale, narra la vicenda della famiglia Allievi che, sfollata da Milano nell’avita casa di famiglia, viene coinvolta in situazioni delicate (come l’aiuto a una famiglia di ebrei in fuga) negli ultimi mesi precedenti la Liberazione. La casa descritta nel romanzo, collocata per ragioni narrative a Dervio, è la splendida villa Brini di Castello sopra Lecco che, con il suo giardino, rappresenta un’isola felice nel grigio paesaggio urbano di Lecco. Se ne richiameranno le vicende non solo storiche ma anche letterarie (fu frequentata da Alessandro Manzoni bambino) e industriali, espresse dall’esperienza serica dei proprietari Brini. Per questo motivo verranno esposti durante la serata oggetti da collezioni private (fra cui due ritratti dei setaioli Sala, legati ai Brini da vincoli familiari) relativi all’industria serica del luogo.