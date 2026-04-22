Presentazione libro “Albicocche e sangue. La strage mafiosa di Via Scobar 22, Palermo: tre carabinieri uccisi, uno era mio fratello” di Francesca Bommarito

Venerdì 15 Maggio, alle 21.00, presso la sala consiliare del Municipio di Dolzago, si terrà la presentazione del libro Albicocche e sangue. La strage mafiosa di Via Scobar 22, Palermo: tre carabinieri uccisi, uno era mio fratello di Francesca Bommarito.

Il volume ricostruisce la tragica vicenda della strage di Via Scobar, a Palermo, in cui persero la vita tre carabinieri per mano mafiosa. Attraverso una narrazione intensa e profondamente personale, l’autrice — sorella di una delle vittime — intreccia memoria familiare e ricostruzione storica, restituendo al lettore non solo i fatti, ma anche il dolore, il coraggio e il senso di giustizia che ne sono seguiti.

Nel corso della serata, Francesca Bommarito dialogherà con il pubblico, condividendo riflessioni sul percorso che l’ha portata alla scrittura e sull’importanza del racconto come strumento di consapevolezza e impegno civile. A moderare il dialogo sarà la consigliera comunale Margherita Elgani.

Apriranno la serata i saluti istituzionali del Sindaco di Dolzago, Paolo Lanfranchi, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico.