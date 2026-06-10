Presentazione libro “Due vite” di Maria Rosa Quario

Due vite, ma forse qualcuna in più. Sono quelle che Maria Rosa, detta Ninna, Quario racconta in un libro da leggere tutto d’un fiato: stile giornalistico il suo, capitoli brevi e incalzanti, sembra di vederla scendere in slalom, che era la sua specialità.

Ninna è stata atleta, poi giornalista, infine, o forse sempre, mamma. E le vite che scopriamo in questa sua prima opera sono la sua, sì, ma anche quella di sua figlia Federica che di cognome fa Brignone ed è la sciatrice italiana più vincente di sempre, è la donna che lo scorso mese di febbraio ha commosso e stupito l’Italia e non solo, vincendo due medaglie d’oro olimpiche al rientro dal grave infortuno di dieci mesi prima.

Quelle emozioni sono ancora vive nel cuore e nell’animo di Ninna Quario, che Sabato 20 giugno alle 21.00 sarà ospite ai Piani dei Resinelli, in piazza della Chiesa.

Edito da Minerva, il libro “Due vite, lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone”, è un lungo viaggio nel mondo dello sci e più in generale dello sport, passione forte che Ninna Quario ha condiviso con i suoi figli, Federica, certo, ma anche Davide, suo fratello e da nove anni sua ombra, sulle piste del Grande sci e non solo, visto che di Federica è l’allenatore, il compagno di viaggio, l’amico del cuore.