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Presentazione libro “Io prima di noi. L’attesa dell’adozione da parte dei figli”

Venerdì 22 maggio, alle 2.:00, presso il Centro Civico “Sandro Pertini” di Lecco, si terrà la presentazione del libro Io prima di noi. L’attesa dell’adozione da parte dei figli.

L’incontro vedrà la partecipazione di Giuseppina Facchi, psicologa e psicoterapeuta, che approfondirà il delicato tema del punto di vista dei bambini nell’iter adottivo. La serata sarà arricchita dalla lettura di testimonianze a cura di Fiorenza Nigroni.

L’evento è promosso in collaborazione con ItaliaAdozioni APS e intende offrire uno sguardo profondo e necessario su una realtà spesso raccontata solo dal punto di vista degli adulti.

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