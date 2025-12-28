Presentazione libro “Le Ville Liberty a Lecco e in provincia”

Gianfranco Scotti e il fotografo Gianni Peverelli saranno a Introbio Sabato 3 Gennaio alle 16.00, presso il Salone consigliare di Villa Migliavacca, per presentare l’ultimo libro di Scotti Le Ville Liberty a Lecco e in provincia, in cui si parla anche di Villa Migliavacca. L’ingresso è libero.