RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
8.1 C
Comune di Lecco
domenica, Dicembre 28, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Presentazione libro “Le Ville Liberty a Lecco e in provincia”

Gianfranco Scotti e il fotografo Gianni Peverelli saranno a Introbio Sabato 3 Gennaio alle 16.00, presso il Salone consigliare di Villa Migliavacca, per presentare l’ultimo libro di Scotti Le Ville Liberty a Lecco e in provincia, in cui si parla anche di Villa Migliavacca. L’ingresso è libero.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -