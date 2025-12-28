Presentazione Libro “Lecco Olimpica – La storia degli atleti del territorio lecchese”

Venerdì 2 Gennaio, alle 15.00, presso Palazzo Manzoni, a Barzio, l’autore Gianni Menicatti, in collaborazione con l’associazione culturale La Fucina e la Biblioteca Comunale di Barzio, presenterà il suo libro Lecco Olimpica – La storia degli atleti del territorio lecchese. L’ingresso è libero.

L’incontro è un’occasione per ripercorrere edizione per edizione la presenza ai Giochi degli atleti lecchesi, olimpici e paralimpici, le gare disputate e i loro risultati; i successi – ben 12 i lecchesi con al collo la medaglia d’oro – i risultati al di sotto delle attese e le delusioni. Ma per tutti, quasi 70, molti dimenticati ed altri sconosciuti, l’occasione per affermare, anche attraverso le pagine di un libro, «io, alle Olimpiadi ho partecipato».