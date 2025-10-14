Presentazione libro “Stato mafia, la guerra dei trent’anni” di Stefano Baudino e Heiner Koning

L’associazione Schierarsi gruppo di Lecco in collaborazione con Libera Lecco e con Avviso Pubblico, nella serata di Sabato 25 Ottobre alle 21.00 presso la sala consigliare del Comune di Dolzago organizza la presentazione dell’ultimo libro del giornalista e scrittore Stefano Baudino “Stato mafia, la guerra dei trent’anni” scritto insieme a Heiner Koning e con la prefazione di Antonio Ingroia e Gian Carlo Caselli e edito da Paper First casa editrice del Fatto Quotidianos

Alla serata sarà presente l’autore, Stefano Baudino, fresco vincitore del prestigioso Premio Internazionale Joe Petrosino, dedicato al leggendario investigatore antimafia italo-americano del Dipartimento di Polizia di New York. Il riconoscimento gli è stato assegnato «per il coraggio e la lungimiranza nell’azione di disvelamento della verità, anche di fronte a personaggi insospettabili in affari con la criminalità organizzata, finalizzando ogni sforzo ad alimentare nella società civile il senso dello Stato e lo spirito di servizio autentico verso le Istituzioni».