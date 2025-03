Presentazione libro “Tutta la vita che resta”

Il Grinzone, in collaborazione con Leggermente, organizza sabato 29 marzo alle 20.45 nella Sala Cinematografica di Pasturo, la presentazione del libro “Tutta la vita che resta“, il romanzo d’esordio di Roberta Recchia, pubblicato lo scorso anno e già tradotto in 15 Paesi. Un romanzo dolcissimo, doloroso, accogliente, intimo e corale, che affronta il tema del lutto e della sua elaborazione ma insieme presenta una storia piena di luce, pervasa dall’amore, dalla cura e dalla forza dei legami che riescono a ridare speranza anche quando questa sembrava essere persa per sempre. L’evento è a ingresso libero e sarà presente l’autrice, Roberta Recchia.