Presentazione Libro “Un’Altre Vita” di Lidia Laudani

Venerdì 4 aprile alle 21.00 presso la Sala Civica di Villa Canali a Civate si terrà la presentazione del libro “Un’altra vita” di Lidia Laudani. L’ingresso è libero.

“Un’Altra Vita” è un romanzo che si addentra con intensità nei meandri del dolore, della resilienza e della rinascita. Attraverso la protagonista, Beatrice Pascal, l’autrice esplora temi sociali di grande rilevanza, come la violenza sulle donne, lo stalking e il complesso percorso di emancipazione personale. Questi argomenti, intrecciati a una narrazione ricca di introspezione, rendono il libro una lettura coinvolgente e profondamente toccante.

Il libro non è solo una storia di sofferenza, ma anche un invito a riflettere sulla capacità di rinascere. Laudani affronta con coraggio e sensibilità argomenti attuali, ricordando ai lettori l’importanza della solidarietà e della speranza. È un romanzo che parla a tutti, ma in particolare a chi ha vissuto o conosciuto esperienze di abuso, offrendo una voce a chi spesso resta in silenzio.