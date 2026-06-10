Presentazione libro “Vivere con i cani”

L’Amministrazione Comunale di Calolziocorte è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro Vivere con i cani scritto dalla dottoressa Elena Garoni, medico veterinario con una consolidata esperienza nel campo del comportamento animale.

L’incontro si terrà giovedì 18 giugno alle 20.30 presso la sede della Pro Loco, in via Fratelli Calvi a Calolziocorte e sarà condotto da Patrik Renzi, educatore cinofilo. L’ingresso è libero e gratuito.

In questo libro c’è il racconto appassionato ma realistico delle diverse personalità di 40 cani, di razza ma anche meticci: un mondo incredibilmente interessante e vario raccontato da illustrazioni a colori e con piccoli consigli di convivenza e suggerimenti per conoscere al meglio il vostro cane, quello che vorreste avere o semplicemente per soddisfare la vostra curiosità.