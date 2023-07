PRINCIPI FISICI DELL’ILLUSIONISMO

I trucchi dei prestigiatori e degli illusionisti ci lasciano a bocca aperta per la loro apparente impossibilità. In realtà, sfruttano spesso principi basilari della matematica e della fisica. Lorenzo Paletti, illusionista e divulgatore scientifico, ce lo mostrerà con uno spettacolo irresistibile.

Il numero di posti è limitato.

Vi ringraziamo per la collaborazione!

PER PRENOTARE

https://deepspace.it/

Selezionando il form dell’evento prescelto.

I partecipanti indicati si considereranno parte dello stesso nucleo familiare.

La prenotazione garantisce il posto sino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento: qualora non ci si sia presentati in loco entro tale limite, i posti prenotati potranno essere venduti ad altre persone.

Verrete ricontattati e solo in caso di conferma da parte nostra, la prenotazione sarà considerata valida.

Dopo le 17:00 del giorno dell’evento non garantiamo che la vostra richiesta di prenotazione possa essere riscontrata.