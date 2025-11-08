Proeizioni al CineTeatro Cardinal Ferrari di Galbiate

Di seguito il calendario proiezioni del Cine-Teatro C. Ferrari di Galbiate.

Martedì 11 novembre alle 15.00 e alle 21.00 e Mercoledì 12 novembre alle 21.00 sarà proiettato Il mio cammino (2024, 98 min, Australia/Spagna) – Regia di Bill Bennett con Chris Haywood e Jennifer Cluff.

Un uomo australiano di quasi sessant’anni percorre gli 800 km del Cammino di Santiago senza un motivo preciso. Tra fatica, dolore e incontri inattesi, il viaggio diventa un’esperienza interiore profonda e trasformativa.

Mercoledì 26 novembre alle 21.00 sarà possibile vedere Sophie Lavaud: L’ultima cima (2024, 86 min, Francia) – Regia di François Damilano con Sophie Lavaud.

Sezione Alp&Ism del 73° Trento Film Festival.

Il film segue Sophie Lavaud nella sua impresa di completare le 14 cime di oltre 8.000 metri dell’Himalaya. Dopo aver scalato tredici montagne, è a un passo dal “grande slam” himalayano: un racconto di determinazione, rischio e resilienza.